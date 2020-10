Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Dudenhofen - Telefonbetrug durch vermeintlichen Pflichtverteidiger (50/0610)

Dudenhofen (ots)

06.10.2020, 15:03 Uhr

Einen betrügerischen Anruf eines angeblichen Polizeibeamten erhielt eine 76-jährige Frau aus Dudenhofen am Dienstag kurz nach 15 Uhr. Der Angerufenen teilte mit, dass ihr Sohn, der vom Anrufer namentlich benannt wurde, einen Unfall verursacht habe, bei dem ein Kind schwer verletzt wurde. Deshalb sei er festgenommen worden und könne nur gegen Kaution wieder freigelassen werden. Der 76-Jährigen wurde zudem mitgeteilt, dass sich bezüglich des weiteren Ablaufs ein Pflichtverteidiger bei ihr melden werde. Der vermeintliche Pflichtverteidiger meldete sich kurz darauf telefonisch. Da diesem die von der Frau aufzubringende Geldsumme in Höhe von 5000EUR zu gering war, wurde der doppelte Betrag gefordert. Als man hierüber keine Einigung erzielen konnte, wurde das Gespräch abrupt vom Anrufer beendet. Zu einem finanziellen Schaden ist es nicht gekommen.

Die Polizei rät in solchen Fällen: Lassen Sie sich niemals am Telefon unter Druck setzen. Seien Sie stets misstrauisch bei derartigen Anrufen. Erkundigen Sie sich in einem solchen Fall immer, durch welche Polizei Ihr Angehöriger festgenommen wurden und rufen Sie bei der zuständigen Polizeidienststelle unter der offiziellen Behördennummer an, um sicherzugehen, dass Sie auch tatsächlich mit der Polizei gesprochen haben. Gehen Sie niemals auf Geldforderungen am Telefon ein und geben Sie niemals Ihre Bankdaten über das Telefon weiter.

