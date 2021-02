PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Größerer Polizeieinsatz in Michelbach +++ Hochwertiger Schmuck erbeutet +++ Hoher Sachschaden-geringe Beute +++ Unfallverursacher flüchtet zu Fuß +++ Eisplatte beschädigt PKW

Bad Schwalbach (ots)

1. 34-Jähriger löst Polizeieinsatz aus,

Aarbergen, Michelbach, 14.02.2021, 21.45 Uhr,

(pl)Am Sonntagabend hat ein 34-jähriger Mann in Michelbach einen Polizeieinsatz ausgelöst und sich bei der anschließenden Festnahme durch Schüsse aus einer Schreckschusswaffe selbst verletzt. Der Polizei wurde gegen 21.45 Uhr gemeldet, dass der 34-Jährige seine Mitbewohnerin mit einem Messer bedroht und sich dann selbst Schnittverletzungen am Arm zugefügt haben soll. Die Mitbewohnerin konnte aus dem Haus flüchten und die Polizei verständigen. Als eine Streife kurze Zeit später vor Ort eintrafe, hatte sich der Mann jedoch bereits aus dem Haus entfernt, woraufhin eine Fahndung, unter anderem mit Unterstützung eines Polizeihundes, nach dem 34-Jährigen eingeleitet wurde. Während der polizeilichen Maßnahmen kehrte der Gesuchte schließlich um kurz vor Mitternacht zu seiner Wohnanschrift zurück. Als der Mann daraufhin im Garten des Hauses festgenommen werden sollte, richtete er eine Schreckschusswaffe gegen sich selbst und erlitt durch die Schussabgabe eine Verletzung. Daraufhin wurde er zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

2. Einbruch in Einfamilienhaus,

Idstein, Im Füllenschlag, 13.02.2021, 17.00 Uhr bis 14.02.2021, 00.30 Uhr,

(pl)Beim Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße "Im Füllenschlag" in Idstein haben unbekannte Täter zwischen Samstagnachmittag und der Nacht zum Sonntag hochwertige Schmuckstücke erbeutet. Die Bewohner hatten ihr Haus am Samstag gegen 17.00 Uhr verlassen. Als sie dann gegen 00.30 Uhr wieder nach Hause kamen, mussten sie feststellen, dass die Tür des Wintergartens offenstand und Schmuck aus den Wohnräumen gestohlen worden war. Die Täter hatten die Tür offensichtlich aufgehebelt, um sich so Zutritt zu dem Haus zu verschaffen. Die zuständigen Ermittler bei der Polizeidirektion Rheingau-Taunus übernehmen die weitere Bearbeitung und bitten um Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0.

3. Eingangstür hält Einbrechern stand,

Hünstetten, Görsroth, Sonnenweg, 06.02.2021 bis 13.02.2021, 10.00 Uhr,

(pl)Die Eingangstür eines Einfamilienhauses im Sonnenweg in Görsroth hat in den vergangenen Tagen Einbrechern standgehalten. Die Täter machten sich zwischen Samstag, dem 06.02.2021, und Samstag, dem 13.02.2021, erfolglos an der Tür zu schaffen und ergriffen daraufhin unverrichteter Dinge wieder die Flucht. Der durch die Aufhebelversuche entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Die zuständigen Ermittler bei der Polizeidirektion Rheingau-Taunus übernehmen die weitere Bearbeitung und bitten um Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0.

4. Sitzbank in Kleingartenanlage angezündet, Geisenheim, Am Friedhof, 10.02.2021, 13.30 Uhr bis 12.02.2021, 16.00 Uhr,

(pl)Zwischen Mittwochnachmittag und Freitagnachmittag haben unbekannte Täter in einer Kleingartenanlage im Bereich der Straße "Am Friedhof" in Geisenheim eine hölzerne Sitzbank angezündet. Hierdurch verbrannten zwei Kisten mit Spielzeug und darüber hinaus wurden Teile des am Zaun befindlichen Sichtschutzes in Mitleidenschaft gezogen. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 in Verbindung zu setzen.

5. E-Bike gestohlen,

Eltville, Gutenbergstraße, 12.02.2021, 18.00 Uhr bis 14.02.2021, 18.00 Uhr,

(pl)In der Gutenbergstraße in Eltville haben Fahrraddiebe zwischen Freitagabend und Sonntagabend ein blauschwarzes E-Bike im Wert von rund 1.600 Euro entwendet. Der Geschädigte hatte sein E-Mountainbike von NCM am Freitag gegen 18.00 Uhr mit einem Schloss gesichert auf dem Parkplatz hinter dem Rathaus abgestellt. Am Sonntagabend gegen 18.00 Uhr musste er das Verschwinden seines Rades feststellen. Unbekannte hatten das an einem im Boden verankerten Metallbogen angeschlossene Vorderrad abmontiert und dann das Fahrrad gestohlen. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 in Verbindung zu setzen.

6. Für einen Euro Beute Stoffverdeck von Cabrio aufgeschlitzt, Taunusstein, Neuhof, Zur Tongrube, 13.02.2021, 18.00 Uhr bis 14.02.2021, 09.00 Uhr,

(pl)Für einen Euro Beute haben Diebe in der Nacht zum Sonntag in Taunusstein-Neuhof das Verdeck eines geparkten Cabrios aufgeschlitzt und hierdurch einen Sachschaden von etwa 3.000 Euro verursacht. Die Täter schlitzten das Stoffverdeck eines in der Straße "Zur Tongrube" abgestellten Audi TT Roadster auf. Anschließend entriegelten sie die Beifahrertür und entwendeten einen in der Mittelkonsole herumliegenden Euro. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.

7. Eisplatte kracht gegen Windschutzscheibe - Lkw fährt weiter, Kiedrich, Bundesstraße 42, 12.02.2021, 11.55 Uhr,

(pl)Am Freitagmittag ist auf der B 42 in Höhe der Anschlussstelle Kiedrich eine von einem Lkw herabfallende Eisplatte gegen die Windschutzscheibe eines Skoda Kodiak gekracht. Der 46-jährige Skodafahrer fuhr um kurz vor 12.00 Uhr an der Anschlussstelle Kiedrich den Beschleunigungsstreifen der Bundesstraße entlang. Zur selben Zeit war ein weißer Lkw mit Kastenaufbau auf dem linken Fahrstreifen der B 42 in Richtung Rüdesheim unterwegs. Als sich die beiden Fahrzeuge auf gleicher Höhe befanden, löste sich plötzlich von dem Kastenaufbau des Lkw eine Eisplatte und fiel auf die Windschutzscheibe des Skodas. Hierdurch wurden die Scheibe und auch die Motorhaube des Wagens beschädigt. Der Autofahrer wurde glücklicherweise nicht verletzt. Der Fahrer des weißen Lkw bemerkte das Herabfallen offensichtlich nicht und fuhr weiter, ohne sich um den angerichteten Schaden von rund 2.000 Euro zu kümmern. Vor dem Skoda hatte sich auf dem Beschleunigungsstreifen ein blauer Ford Ka mit Rüdesheimer Kennzeichen befunden. Der Fahrer des Ford Ka sowie mögliche weitere Unfallzeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 in Verbindung zu setzen.

8. Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall - Verursacher flüchtet zu Fuß, Taunusstein, Hahn Aarstraße, 14.02.2021, 20.10 Uhr,

(pl)Am Sonntagabend wurden beim Zusammenstoß zweier Fahrzeuge in der Aarstraße in Taunusstein-Hahn zwei Personen verletzt. Der Unfallverursacher ließ seinen beschädigten Opel Astra zurück und flüchtete zu Fuß von der Unfallstelle. Der Opelfahrer bog gegen 20.10 Uhr bei rotzeigender Ampel von der Mühlfeldstraße nach links in die Aarstraße ein und stieß hierbei mit dem VW Golf eines von links kommenden und vorfahrtsberechtigten 33-jährigen Autofahrers zusammen. Durch den Zusammenstoß wurden der Golffahrer leicht und dessen 24-jährige Beifahrerin schwer verletzt. Statt sich um die beiden Verletzten und den angerichteten Sachschaden zu kümmern, ergriff der Unfallverursacher zu Fuß die Flucht und ließ den nicht mehr fahrbereiten Opel am Unfallort zurück. Die verständigten Polizisten konnten im weiteren Verlauf einen 29-jährigen Mann als mutmaßlichen Unfallverursacher ermitteln.

