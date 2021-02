PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++ Von der Straße abgekommen - Fahrer von Transporter leicht verletzt +++

Bad Schwalbach (ots)

1. In der Kurve von der Straße abgekommen - Transporter-Fahrer leicht verletzt, Rüdesheim, Aulhausen, Landesstraße 3454, 12.02.2021, 03.25 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Freitag ist ein 60-jähriger Mann auf der L 3454 bei Aulhausen mit seinem grauen Transporter einer Kurve verunfallt. Der 60-Jährige war gegen 03.25 Uhr auf der Landesstraße in Richtung Rüdesheim unterwegs, als er in einer Linkskurve die Kontrolle über seinem VW Transporter verlor und links neben der Fahrbahn in den Wald rauschte. Hierbei stieß der Unfallwagen gegen ein Warnschild, einen Leitpfosten sowie einen Nadelbaum und kam dann total beschädigt zum Stillstand. Der leicht verletzte Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo dann auch eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

