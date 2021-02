PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Türen halten Einbrechern stand +++ Fahrräder aus Keller gestohlen +++ Unfall beim Abbiegen - Zwei Autos erheblich beschädigt +++

Bad Schwalbach (ots)

1. Türen halten Einbrechern stand, Niedernhausen, Oberjosbach, Kapellenstraße 08.02.2021, 23.00 Uhr bis 09.02.2021, 13.00 Uhr,

(pl)Zwischen Montagabend und Dienstagmittag haben die Türen eines Einfamilienhauses in der Kapellenstraße in Oberjosbach Einbrechern standgehalten. Die Täter hatten erfolglos versucht, die Türen aufzuhebeln und daraufhin unverrichteter Dinge die Flucht ergriffen. Die zuständigen Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus haben den Fall übernommen und bitten um Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0.

2. Zwei Fahrräder aus Keller gestohlen, Taunusstein, Hahn, Aarstraße, 08.02.2021, 21.00 Uhr bis.09.02.2021, 15:00 Uhr,

(pl)Diebe haben zwischen Montagabend und Dienstagnachmittag aus einem Kellerraum in einem Mehrfamilienhaus in der Aarstraße in Taunusstein-Hahn ein graues Pedelec von Giant und ein weiteres Fahrrad gestohlen. Während die Täter dann mit den beiden Rädern im Gesamtwert von rund 2.000 Euro die Flucht ergriffen, ließen sie ein tatortfremdes Fahrrad im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses zurück. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.

3. Unfall beim Abbiegen, Idstein, Landesstraße 3274, 09.02.2021, 11.30 Uhr,

(pl)Am Dienstagvormittag kam es auf der L 3274 zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt und zwei Fahrzeuge beschädigt wurden. Ein 30-jähriger Autofahrer fuhr gegen 11.30 Uhr mit seinem Opel Astra von Idstein kommend die Landesstraße entlang und wollte dann nach links auf die Zufahrt zur A 3 einbiegen. Hierbei übersah er jedoch offensichtlich den Mini Cooper eines entgegenkommenden 64-jährigen Autofahrers und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Unfallverursacher sowie dessen 31-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die beiden erheblich beschädigten Autos waren nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden wird auf rund 45.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell