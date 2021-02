PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Autoaufbrecher in Taunusstein-Neuhof zugange +++ Vandalen in Schulsporthalle +++ Zahlreiche Wahlplakate beschädigt +++ Einbruch in Scheune +++ Randalierer in Burg-Hohenstein +++

Bad Schwalbach (ots)

1. Autoaufbrecher in Taunusstein-Neuhof zugange, Taunusstein, Neuhof, 05.02.2021, 17.45 Uhr bis 06.02.2021, 09.00 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Samstag trieben Autoaufbrecher in Taunusstein-Neuhof ihr Unwesen, die es bei mindestens drei geparkten Pkw auf die im Innenraum herumliegenden Wertgegenstände abgesehen hatten. Die Täter verschafften sich durch eingeschlagene Seitenscheiben Zutritt zu den Fahrzeuginnenräumen und ließen hieraus unter anderem ein Fernglas, eine hochwertige olivgrüne Jacke sowie einen Tablet-PC mitgehen. Die drei betroffenen Autos waren im Bereich Kopernikusstraße, "Am Haferstück" sowie "Am Kloppenheimer Rain" abgestellt. Bei der Tat in der Straße "Am Kloppenheimer Rain" wurde der Autoaufbrecher am Freitagabend gegen 23.05 Uhr wohl von einem Nachbarn überrascht und lief daraufhin in Richtung Platte davon. Der Flüchtige soll männlich, farbig sowie ca. 1,65 Meter groß gewesen sein und eine schmächtige Statur sowie gelockte dunkle, an den Seiten kurz geschorene Haare gehabt haben. Getragen habe er schwarze Steppjacke mit Kapuze, eine marineblaue Jogginghose und bunte Sneakers. Darüber hinaus soll er eine schwarze Plastiktüte mit sich geführt haben. Der durch die Autoaufbrecher entstandene Gesamtschaden wird auf über 4.700 Euro geschätzt.

Die aktuellen Fälle belegen erneut, dass es geradezu zum Einbruch einlädt, Wertsachen im Wagen liegen zu lassen. Ein Auto ist kein Tresor und innerhalb weniger Sekunden geöffnet. In den meisten Fällen entkommen die Täter unerkannt und hinterlassen oft einen immensen Sachschaden und den Ärger bei der Wiederbeschaffung der gestohlenen Sachen. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.

2. Rüttelplatte und Kompletträder aus Scheune gestohlen, Aarbergen, Michelbach, Hauptstraße, 04.02.2021, 16.50 Uhr bis 05.02.2021, 10.10 Uhr,

(pl)Diebe haben zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagvormittag aus einer Scheune im Bereich der Hauptstraße in Michelbach eine Rüttelplatte und einen Satz Kompletträder im Gesamtwert von rund 2.000 Euro gestohlen. Die Täter waren offensichtlich durch ein Fenster in die Scheune eingedrungen und mussten für den Abtransport des Diebesguts das Scheunentor von innen entriegeln sowie einen davor abgestellten Anhänger verschieben. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.

3. Vandalen in Schulsporthalle, Bad Schwalbach, Emser Straße 05.02.2021, 17.00 Uhr bis 07.02.2021, 18.30 Uhr,

(pl)In der Turnhalle der Schule in der Emser Straße in Bad Schwalbach haben zwischen Freitagnachmittag und Sonntagabend Vandalen gewütet. Die Täter traten zwei Türen der Sporthalle ein, nahmen aus der Halle mehrere Bälle an sich und warfen diese vor dem Gebäude auf den Boden. Gegenüber der Sporthalle wurde darüber hinaus ein Metallmülleimer gewaltsam aus der Halterung geholt und eine Böschung heruntergeworfen. Der hierdurch entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.

4. Randalierer in Burg-Hohenstein unterwegs, Hohenstein, Burg-Hohenstein, Am Bahnhof, Aarstraße, 05.02.2021, 17.10 Uhr,

(pl)In den vergangenen Tagen waren in Burg-Hohenstein Randalierer unterwegs. Die Täter beschädigten zwischen Mittwochabend und Samstagabend auf dem Gelände eines Forstbetriebs in der Aarstraße die Fensterscheiben sowie die Außenspiegel von drei dort abgestellten Autos. Darüber hinaus brachen sie auch noch die Hersteller Embleme der betroffenen Pkw ab und entwenden diese. Am Freitagnachmittag drangen zwei Jugendliche um kurz nach 17.00 Uhr in das Grundstück des alten Bahnhofs in Burg-Hohenstein ein und begingen dort Sachbeschädigungen an der Dekoration. Der in beiden Fällen durch die Randalierer entstandene Gesamtschaden wird auf über 2.000 Euro geschätzt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.

5. Sachbeschädigungen an Wahlplakaten, Eltville und Eltville-Erbach, 06.02.2021, 18.00 Uhr bis 23.55 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben am Samstagabend zwischen 18.00 Uhr und 23.55 Uhr im Stadtgebiet von Eltville und in Erbach rund zwei Dutzend Wahlplakate beschädigt. Die Täter rissen in Erbach mindestens zwölf Plakate ab und beschmierten einige davon zudem noch mit roter und schwarzer Sprühfarbe. Die betroffenen Plakate waren im Bereich Sudetenstraße, Eltviller Landstraße, Ringstraße, Rheinallee, Kirchstraße, Kreuzstraße, Hohenrainstraße sowie Taunusstraße angebracht. In der Schwalbacher Straße und im Kiliansring in Eltville wurden ebenfalls vier Wahlplakate abgerissen und dadurch beschädigt. Darüber hinaus besprühten die Unbekannten mehrere Plakate mit Farbe oder brachten Zettel mit politischen Parolen und Motiven an ihnen an. In diesen Fällen wurden die betroffenen Wahlplakate an ihrem Aufstellort belassen. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 oder aber mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

6. Wahlplakat und Hinweisschild beschmiert, Rüdesheim am Rhein, Zum Niederwald-Denkmal, 05.02.2021, 22.35 Uhr,

(pl)Am Freitagabend wurden in Rüdesheim in der Straße "Zum Niederwald-Denkmal" ein Wahlplakat und ein touristisches Hinweisschild beschädigt. Zwei unbekannte Täter beschossen die beiden Schilder gegen 22.35 Uhr mit Farbmunition. Ein Anwohner, der durch die offensichtlich aus einer Paintballwaffe abgegebenen Schüsse auf die Tat aufmerksam wurde, beschrieb das Duo als männlich, circa 30 Jahre alt und dunkel gekleidet. Die beiden sollen im Anschluss zu Fuß in Richtung "Am Engergraben" geflüchtet sein, Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 in Verbindung zu setzen.

