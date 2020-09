Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Über drei Promille bei Fahrradfahrer festgestellt

Ludwigslust (ots)

In Ludwigslust hat die Polizei am Mittwochabend bei einem Fahrradfahrer einen Atemalkoholwert von 3,04 Promille festgestellt. Der Fahrradfahrer war kurz zuvor einem Anwohner aufgefallen, als der der 35-Jährige hilflos auf einem Grünstreifen lag. Der Anwohner verständigte daraufhin die Polizei, die den deutschen Fahrradfahrer wenig später fahrend in der Neustädter Straße feststellte. Gegen den Mann ist Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet worden. Er wurde zur Blutprobenentnahme gebracht.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell