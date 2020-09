Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Fahrradfahrer stürzte und verletzte sich leicht

Sternberg (ots)

Bei einem Sturz mit seinem Fahrrad hat sich ein 57-jähriger Mann am Mittwochnachmittag in Sternberg leichte Verletzungen zugezogen. Der Vorfall ereignete sich gegen 17:00 Uhr in der Seestraße. Auf einem abschüssigen Straßenabschnitt soll der Fahrer den ersten Erkenntnissen zufolge beim Abbremsen des Fahrrades gestürzt sein. Der verletze deutsche Mann kam anschließend mit einer Kopfverletzung ins Krankenhaus.

