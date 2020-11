Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Einbruchserie in Mariaroth

KoblenzKoblenz (ots)

Mariaroth; in der Nacht zum 16.11.2020 kam es in der Ortslage Mariaroth zu bislang bekannt 5 Einbrüchen in Gartenhäuser, Hütten und einer Garage. Entwendet wurden Motorsägen, aber auch Musikanlagen und Fernseher. Hinsichtlich des/der Täter liegen bisher keine Erkenntnisse vor. Hinweise an die Polizeiwache Brodenbach.

