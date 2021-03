Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pressebericht Nr. 72 vom 13.03.2021

Kreis Heinsberg (ots)

Delikte/Straftaten:

Heinsberg-Eschweiler, Kabeldiebstahl

In der Zeit zwischen dem 11.03.2021 (Donnerstag), 17.00 Uhr und dem 12.03.2021, 07.00 Uhr, wurden von einer Baustelle "Am Hartenbauer" mehrere Starkstromkabel entwendet.

Erkelenz-Granterath, Einbruchdiebstahl

Unbekannte Täter drangen gewaltsam in eine Lagerhalle auf der Straße "Am Vogelbusch" ein und entwendeten diverse Arbeitsmaschinen. Der Einbruch ereignete sich in der Zeit zwischen dem 11.03.2021 (Donnerstag), 19.00 Uhr und dem 12.03.2021, 20.00 Uhr. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Hückelhoven, Trickdiebstahl

Am Freitag, 12.03.2021, 19.00 Uhr, kam es auf der Dinstühlerstraße zu einem Trickdiebstahl. Eine unbekannte weibliche Person verschaffte sich, unter dem Vorwand vom Pflegedienst zu sein, Zugang zur Wohnung der 75-jährigen Geschädigten. Während die Täterin die Geschädigte ablenkte, drang eine männliche Person, zunächst unerkannt, in das Schlafzimmer ein und entwendete dort Bargeld aus einem Portemonnaie. Zeugen sahen die Täter aus der Wohnung der Geschädigten kommen und beschrieben diese wie folgt: Person 1: weiblich, ca. 17-18 Jahre, sehr schlank, ca. 150-155cm groß, schwarze lange Haare Person 2: männlich, ca. 23-25 Jahre, kräftig, schwarzes Haar

