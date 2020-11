Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Gemeinsame Pressemitteilung von Polizei Krefeld, Kleve und Staatsanwaltschaft Kleve: Emmerich: Neue Hinweise zum Einbruch ins Hauptzollamt - Fahndung nach drei Personen und einem Transporter

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft gestern mitgeteilt haben, sind unbekannte Täter in das Gebäude des Hauptzollamtes Duisburg, Dienstort Emmerich (Kreis Kleve), eingebrochen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50667/4753793

Nun liegen neue Hinweise zur Tatzeit und den mutmaßlichen Tätern vor. Eine Zeugin hat sich bei der Polizei gemeldet. Sie war am Sonntagmorgen, dem 1. November 2020, gegen 6 Uhr durch laute Geräusche aufmerksam worden.

Sie hat drei dunkel gekleidete Personen beobachtet, die Gegenstände aus dem Gebäude des Hauptzollamtes in einen hellen bzw. weißen Transporter mit Klever Kennzeichen (KLE) gebracht haben. Bei dem Auto soll es sich um ein Modell mit Schiebetür gehandelt haben. Gegen 10 Uhr soll der Pkw vom Parkring in Richtung Industriestraße unauffällig weggefahren sein.

Die Polizei bittet dringend um weitere Hinweise: Wer hat am Sonntag, 1. November 2020, zwischen 6 und 10 Uhr am Parkring in Emmerich, verdächtige Beobachtungen gemacht?

Einer der Männer soll eine rot-schwarze Jacke getragen haben. Wer war in dem Bereich unterwegs und kann Angaben zu den Personen machen? Wer hat Hinweise zu dem hellen oder weißen Transporter? Hinweise an die Polizei Kleve werden erbeten unter 02821/5040.

