Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden Fußgängerin angefahren

Neuwied (ots)

Neuwied - Am 09.07.2020 gegen 11:30 Uhr beabsichtigte eine 36-jährige PKW Fahrerin vom Parkplatz unter der Rheinbrücke nach rechts auf die Langendorfer Straße abzubiegen, um sodann auf die B256 in Fahrtrichtung Weißenthurm aufzufahren. Eine 48-jährige Fußgängerin befand sich auf dem Bürgersteig der Langendorfer Straße in Gehrichtung Innenstadt. Die PKW Fahrerin übersah beim Anfahren die Fußgängerin und es kam zum Zusammenstoß. Die Fußgängerin fällt daraufhin zu Boden und klagt vor Ort über Schmerzen im linken Knie, sie wurde mittels Rettungsdienst in Krankenhaus gebracht. Am PKW entstand kein Sachschaden.

