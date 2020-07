Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen und hohem Sachschaden

Emmerzhausen (ots)

Am Mittwoch, dem 08.07.2020, gegen 16:00 Uhr ereignete sich auf der Landesstraße 280 in der Gemarkung Emmerzhausen ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Ein 19 Jahre alter PKW-Fahrer befuhr die Gefällstrecke der L280 aus Richtung Lippe (NRW) kommend in Richtung Emmerzhausen. In einer Rechtskurve vor der Ortslage Emmerzhausen verlor er infolge nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug. Im weiteren Verlauf geriet er mit seinem PKW-Polo auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit einem aus Richtung Emmerzhausen kommenden PKW, Skoda Oktavia, eines 40-Jährigen zusammen. Die beiden Fahrzeugführer erlitten glücklicherweise nur leichte Verletzungen und wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Ein im Vorfeld verständigter Rettungshubschrauber konnte wieder abgezogen werden. Durch den heftigen Zusammenstoß entstand erheblicher Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen. So wurde durch den Aufprall der Motorblock des VW Polo regelrecht aus der Karosserie gerissen. Der PKW Skoda wurde rechtsseitig in den Graben geschleudert. Der Sachschaden wird auf 8.000 bis 10.000 Euro geschätzt. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe musste die Straßenmeisterei verständigt werden. Die L280 blieb für den Zeitraum der Unfallaufnahme und Fahrbahnreinigung etwa eine Stunde lang voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf

02741 - 926-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell