Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: - Tödlicher Arbeitsunfall -

Hückelhoven-Hilfarth (ots)

Am Donnerstag (11. März) ereignete sich um 11.15 Uhr, in einem Betonwerk in Hückelhoven, ein Arbeitsunfall. Hierbei wurde ein 58-jähriger Mann aus Münster tödlich verletzt. Das Amt für Arbeitsschutz und die Polizei erschienen vor Ort und nahmen die Ermittlungen zur Unfallursache auf.

