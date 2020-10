Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Körperverletzung am Busbahnhof

Einbrecher aktiv

Iserlohn (ots)

Am gestrigen Abend, gegen 20 Uhr, stand ein 45-jähriger Iserlohner an einer dortigen Bushaltestelle am Bahnhofsplatz. Auf der gegenüberliegenden Seite habe eine männliche, dunkelhäutige Person gestanden und gewunken. Als der zu dieser Person ging, habe dieser unvermittelt zweimal auf ihn eingetreten. Der Geschädigte wandte sich ab und ging zurück, während der Täter in den Bus der Linie 16 einstieg und davon fuhr. Der Iserlohner wurde leicht verletzt.

Täterbeschreibung: männlich, dunkelhäutig, schlank, dunkle kurze Haare, dunkel gekleidet

Die Polizei in Iserlohn (Tel.: 9199-0) sucht nun Zeugen des Vorfalls.

An der Oestricher Straße nutzten Tages- und Wohnungseinbrecher gestern die Abwesenheit des Wohnungsinhabers zu einem Einbruch aus. In der Zeit von 17 Uhr - 20:30 Uhr gelangten unbekannte Täter über einen Balkon in eine Wohnung, durchsuchten Räumlichkeiten und Behältnisse und entwendeten Uhren und Bargeld. Es entstand Sachschaden.

Am Pillingser Weg waren Einbrecher in der Zeit von 15 Uhr bis 18 Uhr aktiv. Hier verschafften sich die Täter über den rückwärtiges Fenster Zugang zum Haus, durchsuchten dieses du stahlen nach bisherigen Angaben elektronische Geräte, Bargeld, Schmuck und mehrere Handtaschen. Auch hier entstand nicht unerheblicher Sachschaden.

Lassen Sie sich kostenlos von der Polizei zum Thema Einbruchschutz beraten! Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar unter 02372/9099-5510 oder -5511. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf www.polizeiberatung.de.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen nimmt die Polizei in Iserlohn entgegen.

