Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Kellerbrand im Mehrfamilienhaus in Waren (Müritz)

Waren (Müritz)/ LK MSE (ots)

Im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Springer Straße in Waren (Müritz) geriet am 01.10.2020, 21.40 Uhr ein Holzverschlag in Brand. Die 21 Bewohner des Aufgangs konnten das Haus unverletzt verlassen. Während ihres Aufenthaltes im Freien wurden die Mieter von Mitarbeitern der Wohnungsgenossenschaft betreut. Der Freiwilligen Feuerwehr Waren (Müritz) gelang es innerhalb weniger Minuten, das kleine Feuer zu löschen. Nachdem die Kameraden den Treppenflur ausgiebig mit technischen Mitteln gelüftet hatten, konnten die Mieter wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Der Sachschaden am Kellerverschlag wird auf etwa 100,-EUR geschätzt. Es kam der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg zum Einsatz, um die Brandursache zu ermitteln.

