POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.01.2021 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Bad Mergentheim: In Supermarkt randaliert und alkoholisiert Rad gefahren

Trotz erheblicher Alkoholbeeinflussung fuhr ein Radfahrer am Donnerstag gegen 12.30 Uhr in der Burgstraße in Bad Mergentheim und muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten. Der 64-Jährige Mann fiel zunächst in einem Supermarkt in der Igersheimer Straße auf, da er sich weigerte, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Nach dem Verlassen des Ladens stieg er auf sein Fahrrad und fuhr in Richtung Burgstraße davon, wo er durch eine Polizeistreife kontrolliert wurde. Der Mann hatte eine Alkoholbeeinflussung von 1,7 Promille, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen 15 Uhr fiel der 64-Jährige erneut auf, indem er versuchte, Autos auf der Tauberbergstraße anzuhalten. Beim Eintreffen der Polizeistreife fuhr er erneut mit dem Fahrrad davon, jedoch hatte sich seine Alkoholbeeinflussung auf 1,9 Promille erhöht, weshalb er erneut zur Blutentnahme musste. Der Fahrradfahrer muss mit entsprechenden Anzeigen rechnen.

Lauda-Königshofen: Totes Reh ohne Kopf aufgefunden

Über einen ungewöhnlichen Fund rätselt die Polizei und der zuständige Jagdpächter im Jagdbogen Königshofen eins. Ein Spaziergänger fand am Donnerstag gegen 15.00 Uhr, ein totes Reh ohne Kopf im Gewann Fuchsbau im Waldgebiet Kirchberg zwischen Königshofen und Hof Sailtheim. Am Wildkörper waren weder Spuren eines Schusses, Kampfes noch eines Unfalles festzustellen, zumal die Entfernung zwischen Auffindeort und befestigter Straße etwa 150 Meter betragen. Die Polizei Tauberbischofsheim bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 09341 81-0 zu melden.

Bad Mergentheim: Fenstersturz nach Corona-Verstoß

Ein 18-Jähriger ist am Sonntag gegen 22:30 Uhr von einem Vordach gestürzt, als er in Bad Mergentheim vor der Polizei flüchten wollte. Der junge Mann war Gast einer privaten Party, die nicht der aktuellen Corona-Verordnung entsprach. Als die Polizei gegen 22.30 Uhr auf der Party in der Sankt-Rochus-Straße eintraf, flüchtete der Mann zunächst in das Obergeschoss, wo er aus einem Fenster kletterte, um über ein Vordach vor den Polizeibeamten zu flüchten. Hierbei rutschte er jedoch ab und stürzte. Der 18-Jährige landete neben der Eingangstüre, wo er ihn die Einsatzkräfte stellten. Der Mann musste vor Ort durch Rettungskräfte behandelt werden, nach ersten Erkenntnissen zog er sich leichte Verletzungen zu. Er sowie die sieben weiteren Partyteilnehmer erwarten nun Anzeigen wegen Verstößen gegen die Corona-Verordnung.

