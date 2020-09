Polizeidirektion Pirmasens

Zeit: 10.09.2020, 17:00 Uhr - 15.09.2020, 18:15 Uhr Ort: Zweibrücken, Jakob-Leyser-Straße 3 SV: Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen geparkten weißen Toyota Aygo, der vor dem Anwesen entgegen der Fahrtrichtung abgestellt war, am hinteren Stoßfänger und an der Heckklappe (Schaden ca. 1.500 EUR). Aufgrund des Schadensbildes könnte als Unfallverursacher ein Fahrzeuggespann (Pkw mit Anhänger) in Frage kommen, wobei der Anstoß mit dem Hänger erfolgt sein dürfte.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de / Tel.: 06332/9760) sucht Zeugen der Unfallflucht. | pizw

