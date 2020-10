Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: PM des PP Heilbronn vom 12.10.2020, Stand 22.00 Uhr

Heilbronn (ots)

Main-Tauber-Kreis

Gem. Niederstetten: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Vier Verletzte und ein Sachschaden von insgesamt ca. 11 600 Euro sind die Bilanz eines Ver-kehrsunfalls um 18.57 Uhr auf der B 290 zwischen Niederstetten und Herbsthausen. Der 21-jährige Fahrer eines PKW BMW war in Fahrtrichtung Herbsthausen in einer langgezogenen Rechtskurve alleinbeteiligt ins Schleudern geraten und anschließend nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Der PKW prallte gegen einen Baum, wobei ein 19 Jahre alter Mitfah-rer aus dem Fahrzeug geschleudert und schwer verletzt wurde. Zwei weitere 18 und 19 Jahre alte Insassen und der Fahrer selbst erlitten ebenfalls schwere Verletzungen. Nach ihrer Erst-versorgung durch zwei Notärzte wurden die Verletzten in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Feuerwehr war mit 29 Mann und fünf Fahrzeugen im Einsatz. Die Straßenmeisterei reinigte die Fahrbahn. Die B 290 wurde für die Dauer der Unfallaufnahme und der Reinigung bis 21.30 Uhr voll gesperrt.

