Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Brand einer Strohmiete

Gangelt (ots)

Am 12. März (Freitag) wurde um 22.10 Uhr der Brand einer Strohmiete an der Kreisstraße 13, zwischen den Ortschaften Waldenrath und Straeten gemeldet. Die Feuerwehr ließ die Strohmiete kontrolliert abbrennen. Da eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, sucht die Polizei Heinsberg nach Zeugen, die Angaben über verdächtige Beobachtungen zur Tatzeit machen können. Wenden Sie sich hierzu bitte an das Kriminalkommissariat Geilenkirchen, unter der Telefonnummer 02452 920 0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell