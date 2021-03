Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Ladendiebe flüchteten und beschädigten die Ausgangstür

Heinsberg (ots)

Zwei unbekannte männliche Täter wurden am Samstag (13. März), gegen 20 Uhr, dabei beobachtet, wie sie eine Flasche Alkohol in einem Verbrauchermarkt an der Unterbrucher Straße einsteckten. Als die beiden Personen an der Kasse aufgefordert wurden, ihre Tasche zu öffnen, flüchteten sie augenblicklich in Richtung Ausgang. Dabei rannten sie gegen die Schiebetür und beschädigten diese erheblich. Die Täter wurden beide beschrieben als osteuropäisch aussehend, etwa 170 bis 180 Zentimeter groß und von kräftiger Statur. Einer der Täter hatte kurze, dunkelblonde bis braune Haare, hellgrüne Augen und war mit einer schwarzen Jacke bekleidet. Er trug einen schwarzen Rucksack bei sich, an dessen Seiten orangefarbene Streifen waren. Der zweite Täter hatte kurze blonde Locken, braun-grüne Augen und war mit einer blauen Jacke bekleidet. Er hatte einen weißen Rucksack mit blauen Schnüren bei sich. Die Täter flüchteten weiter zu Fuß in Richtung eines Schnellrestaurants auf der Industriestraße. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder die Täter kennen, werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat Geilenkirchen, unter der Nummer 02452 920 0, in Verbindung zu setzen.

