Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Feudenheim: Zusammenstoß zwischen zwei Fahrradfahrern. Ein Beteiligter mit Verletzungen im Krankenhaus

Mannheim-Feudenheim (ots)

Ein Beteiligter wurde am Dienstagnachmittag bei einem Zusammenstoß zweier Fahrradfahrer im Stadtteil Feudenheim verletzt. Eine 74-jährige Frau war gegen 15.30 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg entlang des Neckarkanals in Richtung Schleuse unterwegs. Sie fuhr dabei mittig auf dem Weg. Ein entgegenkommender 37-jähriger Radler machte durch Zuruf auf sich aufmerksam. Hierdurch erschrak die Frau und wich nach links aus. Der 37-Jährige erkannte dies und wich ebenfalls nach links aus. Hierbei berührten sich jedoch die Lenkerenden und beide Radfahrer kamen zu Fall. Hierbei zog sich der 37-jährige Mann Verletzungen in Form von Frakturen zu und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er stationär aufgenommen wurde.

