PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemeldung der Polizeidirektion Hochtaunus vom 16.12.2020

Bad Homburg v.d. HöheBad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Rollerdiebstahl gescheitert - Dieb mit gestohlenem Motorradhelm geflüchtet, Bad Homburg, Stedter Weg, Dienstag, 15.12.2020, 22:25 Uhr

(pu)Im Bad Homburger Stadtteil Kirdorf scheiterte ein bislang unbekannter Dieb am Dienstagabend an der Wegnahme eines geparkten Motorrollers und flüchtete stattdessen mit einem gestohlenen Motorradhelm. Gegen 22:25 Uhr machte sich der unbekannte Täter an den vor dem Bürgerhaus im Stedter Weg geparkten Roller heran. In seiner Begleitung befanden sich drei weibliche Jugendliche, die augenscheinlich während der Tat "Schmiere" standen. Der unbekannte Dieb beschädigte zunächst mehrere Verkleidungsteile, offensichtlich in der Absicht das Gefährt zu stehlen. Als dies nicht funktionierte, öffnete der Dieb mit Gewalt einen auf dem Roller angebrachten Koffer und entnahm einen Motorradhelm. Zwei Zeuginnen, die aufgrund ungewöhnlicher Geräusche auf das Geschehen aufmerksam geworden waren, meldeten sich sofort bei der Polizei. Noch während sich die erste Streife auf der Anfahrt zum Tatort befand, flüchtete der Dieb mit seinen drei Begleiterinnen in einen Linienbus, der in Richtung Ober-Erlenbach davonfuhr. Durch die Polizeistreife konnte der entsprechende Bus einige Zeit später angehalten werden. Der unbekannte Täter und seine Begleiterinnen hatten diesen aber offensichtlich bereits vorher in unbekannte Richtung verlassen. Die aufmerksamen Zeuginnen beschrieben den Dieb als 16-18 Jahre alt und 1,70m groß. Er habe schwarze lockige Haare. Bekleidet war der unbekannte Täter mit einer schwarzen Jacke, einer schwarzen Hose und Sneakers. Seine drei Begleiterinnen seien 16-18 Jahre alt und etwa 1,60m groß gewesen. Die erste Jugendliche war von kräftiger Statur und trug eine graue Jogginghose sowie schwarze Boots. Die zweite Begleiterin hatte mittellange rötliche Haare und war bekleidet mit einer weißen Jacke, Lederleggings und Sneakers. Auch die dritte Jugendliche hatte mittellange jedoch dunkelblonde Haare. Zu ihrer Bekleidung konnten keine Angaben gemacht werden. Durch den Diebstahl entstand ein Gesamtschaden von über 1.000 Euro.

Wenn Sie Hinweise zu den beschriebenen Personen geben können, wenden Sie sich bitte an die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter 06172 120-0.

2. Einbrecher erbeuten Schmuck, Kronberg, Am Schafhof, Dienstag, 15.12.2020, 15:00 Uhr bis 18:50 Uhr

(pu)Ein Haus in Kronberg machten sich Einbrecher am Dienstagnachmittag zum Ziel. Die unbekannten Täter überkletterten einen Zaun in der Straße "Am Schafhof", um auf das Grundstück zu gelangen. Anschließend beschädigten sie eine Terrassentür auf der Rückseite des Gebäudes um sich Zugang ins Innere des Hauses zu verschaffen. Die Einbrecher durchwühlten Möbel in mehreren Stockwerken und entwendeten Schmuck von bislang nicht bezifferbarem Wert.

Wenn Sie Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Einbruch in Zusammenhang stehen könnten, wenden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 06172 120-0 an die Kriminalpolizei in Bad Homburg.

3. Bei Einbruch Schaden verursacht aber nichts entwendet, Bad Homburg, Georg-Schudt-Straße, Samstag, 12.12.2020, 11:30 Uhr, bis Dienstag, 15.12.2020, 11:30 Uhr

(pu)Unbekannte Täter brachen zwischen dem vergangenen Samstag und Dienstagvormittag in ein Mehrfamilienhaus in Bad Homburg ein und flüchteten ersten Erkenntnissen nach ohne Beute. Die Einbrecher kletterten zunächst auf einen Balkon, um dann über eine eingeschlagene Balkontür in die Wohnung zu gelangen. Hier durchsuchten sie mehrere Räume und flohen anschließend in unbekannte Richtung. Die Unbekannten verursachten einen Sachschaden in Höhe von ca. 2.500 Euro.

Mögliche Zeugen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter 06172 120-0 in Verbindung zu treten.

4. Einbrecher in Kronberg unterwegs - mehrere Fahrräder gestohlen, Kronberg, Scheibenbuschweg, Montag, 14.12.2020, 19:30 Uhr, bis Dienstag, 15.12.2020, 16:00 Uhr, Kronberg, Unterer Thalerfeldweg, Montag, 14.12.2020, 20:00 Uhr, bis Dienstag, 15.12.2020, 07:30 Uhr

(pu)Mehrere aufgebrochene Keller, eine aufgebrochene Garage und vier gestohlene Fahrräder, das ist die Bilanz von Einbrüchen in Kronberg in der Nacht zum Dienstag. Die Einbrecher hatten in der Straße "Scheibenbuschweg" mehrere Kellerräume aufgebrochen und zwei Fahrräder erbeutet. Bei den Fahrrädern handelte es sich um ein hellgrünes E-Mountainbike und ein weiteres Fahrrad der Marke "Specialized" im Wert von insgesamt ca. 6.000 Euro. In der Straße "Unterer Thalerfeldweg" drangen Einbrecher in eine Garage ein und entwendeten ein hochwertiges Elektrofahrrad sowie ein Mountainbike mit Zubehör im Wert von geschätzten 9.000 Euro.

In diesem Zusammenhang bitte die Kriminalpolizei in Bad Homburg mögliche Zeugen um telefonische Kontaktaufnahme unter 06172 120-0.

5. Fahrraddieb erbeutet Rennrad, Bad Homburg, Mondorfer Weg, Montag, 14.12.2020, 21:50 Uhr, bis Dienstag, 15.12.2020, 16:30 Uhr

(pu)In Bad Homburg trieb ein Fahrraddieb zwischen Montagabend und Dienstagnachmittag sein Unwesen. Der unbekannte Täter beschädigte ein Schloss mit welchem ein Rennrad an einer Straßenlaterne im Mondorfer Weg angeschlossen war. Danach flüchtete er mitsamt Fahrrad und beschädigtem Schloss. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Rennrad der Marke "Cannondale", Typ CAA D12, von 28 Zoll. Dieses ist in der Farbe Schwarz gehalten und hat blaue Lenkergriffe. Außerdem ist es mit einer Kettenschaltung der Marke "Shimano" bestückt. Das Rennrad hat einen Wert von ca. 1.700 Euro.

Die Polizeistation Bad Homburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Diebstahls oder Hinweisgeber zu dem entwendeten Rennrad, sich unter 06172 120-0 zu melden.

6. Frontalzusammenstoß zwischen zwei Pkw, Usingen, Bundesstraße 456, Mittwoch, 16.12.2020, 09:30 Uhr

(pu)Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw auf der Bundesstraße 456 bei Usingen wurden am Mittwochvormittag zwei Autofahrer schwer verletzt. Ein 65-jähriger Fahrer eines grauen VW Polo war gegen 09:30 Uhr auf der Bundesstraße 456 aus Richtung Usingen in Richtung Wehrheim unterwegs. In Höhe einer Kurve kollidierte er mit einem ihm entgegenkommenden grauen BMW 390L eines 88- jährigen Autofahrers. Beide Beteiligte wurden durch das Unfallgeschehen schwer verletzt und mussten in Kliniken gebracht werden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Bundesstraße 456 war von 09:30 Uhr bis ca. 11:30 Uhr in beide Richtungen voll gesperrt. Im Bereich der Unfallstelle befand sich eine großflächige Verunreinigung mit Öl. Ersten Ermittlungen zufolge befand sich diese bereits vor dem Unfall dort und ist möglicherweise Ursache für den Zusammenstoß der beiden Pkw.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizeistation Usingen Zeugen, die Hinweise zum Verursacher der Ölspur geben können, sich unter 06081 9208-0 zu melden.

7. Fußgängerin bei Zusammenstoß mit Pkw leicht verletzt, Kronberg, Frankfurter Straße, Dienstag, 15.12.2020, 08:10 Uhr

(pu)Eine 25-jährige Fußgängerin wurde bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw am Dienstagmorgen in Kronberg leicht verletzt. Die 25-Jährige überquerte bei Grün zeigender Ampel die Frankfurter Straße an der Kreuzung Hartmuthstraße / Frankfurter Straße / Bahnhofstraße auf einer Fußgängerfurt. Dabei kollidierte sie mit dem VW Sharan einer 45-jährigen Autofahrerin, die aus der Hartmuthstraße nach links in die Frankfurter Straße abgebogen war. Die Fußgängerin musste aufgrund der erlittenen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der VW Sharan wies keine Beschädigungen auf.

8. Roter Skoda Fabia bei Unfallflucht beschädigt, Bad Homburg, Landgrafenstraße, Dienstag, 15.12.2020, 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr

(pu)Am Dienstagnachmittag wurde ein roter Skoda Fabia bei einer Unfallflucht in Bad Homburg beschädigt. Der rote Kombi parkte zwischen 15:00 Uhr und 17:00 Uhr in der Landgrafenstraße in Fahrtrichtung Schwedenpfad am rechten Fahrbahnrand. Bei ihrer Rückkehr zum Fahrzeug stellte die Geschädigte fest, dass der Skoda vorne links einen frischen Sachschaden in Höhe von geschätzten 2.500 Euro aufwies. Dieser war mutmaßlich durch ein anschließend geflüchtetes Fahrzeug hervorgerufen worden. Im Bereich der Unfallstelle befand sich zu diesem Zeitpunkt eine Baustelle.

Mögliche Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich unter 06172 120-0 bei der Polizeistation Bad Homburg zu melden.

