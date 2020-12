POL-HG: Pressemeldung der Polizeidirektion Hochtaunus für den Zeitraum Freitag, 11.12.2020 bis zum Sonntag, 13.12.2020

PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

Polizeistation Bad Homburg

Straftaten

Verkehrsunfälle

Polizeistation Oberursel

Straftaten

Verfolgungsfahrt von Steinbach (Ts.) nach Frankfurt am Main

Tatort: 61449, Steinbach (Ts.) Tatzeit: Samstag, 12.12.2020, 14:30 Uhr

Sachverhalt: Am Samstag den 12.12.2020, gegen 14:30 Uhr, fiel einer Funkstreifenbesatzung der Polizeistation Oberursel ein BMW in Steinbach auf, der einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte. Als die Streifenbesatzung den Dienstwagen wendete und sich hinter den BMW setzte, beschleunigte der Fahrer des BMW seinen PKW stark und missachtete die Anhaltezeichen der Polizeibeamte. Nach einer 6-minütigen Verfolgungsfahrt mit stark überhöhter Geschwindigkeit, konnte das flüchtende Fahrzeug durch die Oberurseler Streife in Frankfurt am Main angehalten und der Fahrer festgenommen werden. Der 38-jährige Beschuldigte aus Frankfurt am Main steht im Verdacht sein Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt zu haben. Er war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und sein Fahrzeug war nicht versichert. Die angebrachten Kennzeichen gehörten nicht zu seinem Fahrzeug und waren zur Fahndung ausgeschrieben. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde der Beschuldigte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Bei der Verfolgungsfahrt kam es zu keinen Personen- oder Sachschäden.

Verkehrsunfälle

Polizeistation Königstein

Straftaten

Sachbeschädigung bei der Bergwacht auf dem Großen Feldberg

Tatort: 61389 Schmitten, Großer Feldberg Tatzeit: Samstag, 12.12.2020, zwischen 03:00 Uhr und 08:00 Uhr

Sachverhalt: Eine bisher unbekannte Person öffnete widerrechtlich das Tor zum Gelände der Bergwacht auf dem Feldbergplateau und fuhr mit einem PKW dort über die Rasenfläche. Weiterhin wurde eine sich im Vorgarten befindliche Tischgarnitur beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 250,- EUR geschätzt. Zeugen können sich mit der Polizeistation Königstein unter 06174 / 9266 - 0 telefonisch in Verbindung setzen.

Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch im Pfadfinderhaus in Kronberg

Tatort: 61476 Kronberg, Auf der Heide Tatzeit: Mittwoch, 09.12.2020, 20:00 Uhr bis Donnerstag, 10.12.2020, 10:00 Uhr

Sachverhalt: Bisher unbekannte Täter schlugen am Pfadfinderhaus in Kronberg zwei Fensterscheiben ein und betraten dieses widerrechtlich. Im Pfadfinderhaus wurden durch die Täter diverse mitgebrachte Getränke konsumiert. Entwendet wurde nichts. Der Sachschaden wird auf ca. 250,- EUR geschätzt. Zeugen können sich mit der Polizeistation Königstein unter 06174 / 9266 - 0 telefonisch in Verbindung setzen.

Verkehrsunfälle

Alleinunfall

Unfallort: 61462 Königstein, B 8 Leimeisterkurve Unfallzeit: Samstag, 12.12.2020, 20:44 Uhr

Sachverhalt: Ein 31-jähriger Fahrer eines BMW/ Mini befuhr die B 8 in Fahrtrichtung Königstein. In Höhe der Leimeister Kurve kam der Fahrer aufgrund der nassen Fahrbahn und den Witterungsbedingungen nicht angepasste Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und kam in einem Graben zum Stillstand. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt ca. 5000,- EUR. Zeugen können sich mit der Polizeistation Königstein unter 06174 / 9266 - 0 telefonisch in Verbindung setzen.

Polizeistation Usingen

Straftaten:

Missbrauch von Notrufen und Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln, Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung

Tatort: 61250 Usingen, Christian-Wirth-Schule Tatzeit: Freitag, 11.12.2020, 19:40 Uhr

Sachverhalt: Am frühen Abend des vergangenen Samstages begaben sich unbekannte Personen durch eine unverschlossene Eingangstür in das Mensagebäude der Christian-Wirth-Schule in Usingen. Gegen 19:40 Uhr wurde durch die Personen das Sicherheitsglas einer Brandmeldeanlage durchschlagen und diese betätigt. Zuvor war ein darunter befindlicher Feuerlöscher im Mensasaal entleert worden. Die Polizeistation Usingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich dort unter der Telefonnummer 06081 / 9208 - 0 zu melden.

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, Sachbeschädigung

Tatort: 61389 Schmitten, Schillerstraße Tatzeit: Freitag, 11.12.2020, 23:30 Uhr bis Samstag, 12.12.2020, 01:40 Uhr

Sachverhalt: Ein bislang unbekannter Täter lockerte in der Nacht von Freitag auf Samstag, vermutlich durch Anwendung von körperlicher Gewalt, ein auf dem Gehweg angebrachtes STOP-Schild in der Schillerstraße in Schmitten, wodurch es samt Betonsockel aus dem Erdreich gedrückt wurde. Die in dem Bereich befindlichen Pflastersteine wurden ebenfalls hierdurch aus deren Position verrückt. Anschließend drückte der unbekannte Täter das STOP-Schild in Richtung der Schillerstraße, sodass es auf die Fahrbahn ragte und eine Gefahr für den Verkehr darstellte. Die Polizeistation Usingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich dort unter der Telefonnummer 06081 / 9208 - 0 zu melden.

Verkehrsunfälle

Zusammengestellt durch: Müller, POK

