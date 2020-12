PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemeldung der Polizeidirektion Hochtaunus vom 15.12.2020

Bad Homburg v.d. HöheBad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Raub von Handy - Täterfestnahme, Bad Homburg, Heuchelheimer Straße, Dienstag, 15.12.2020, 00:05 Uhr

(pu)In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde einem 21 Jahre alten Mann in Bad Homburg ein Handy geraubt. Kurz nach 0:00 Uhr sei in der Heuchelheimer Straße einer der Räuber erschienen, dem der 21-Jährige ein Handy verkaufen wollte. Als der Geschädigte vor das Haus trat, sei ein zweiter Räuber hinzugekommen und habe dazu angesetzt, den 21-Jährigen mit Pfefferspray zu besprühen. Dieses konnte der Überfallene verhindern. Allerdings hätten die beiden Täter ihn im Anschluss getreten und geschlagen, so dass er zu Boden fiel. Einer der Räuber habe das Handy des am Boden Liegenden an sich genommen und sei mit einem Fahrzeug geflüchtet. Der zweite Räuber habe die Flucht zu Fuß angetreten. Der 21-Jährige setzte einen Notruf ab, woraufhin mehrere Streifenwagen in den Bereich des Tatortes entsandt wurden. Der Beraubte musste zur Behandlung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Noch vor 01:00 Uhr konnten die beiden Räuber, ein 18-Jähriger und ein 20-Jähriger aus dem weiteren Umfeld des Geschädigten, festgenommen werden. Sie wurden zur Polizeistation in Bad Homburg gebracht und nach den erforderlichen Maßnahmen entlassen. Sie sehen sich nun unter anderem mit Anzeigen wegen schweren Raubes und gefährlicher Körperverletzung konfrontiert.

2. 26-Jähriger wird von mehreren Männern geschlagen, Friedrichsdorf, Max-Planck-Straße, Montag, 14.12.2020, 12:10 Uhr

(pu)Ein 26-jähriger Mann wurde am Montagmittag Opfer von vier weiteren Männern, die ihn auf dem Parkplatz eines Baumarktes in Friedrichsdorf gemeinschaftlich geschlagen haben sollen. Gegen 12:10 Uhr soll es auf dem Parkplatz in der Max-Planck-Straße zunächst zu einem Streit zwischen den insgesamt fünf Personen gekommen sein. Im Verlauf des Streits sollen die Unbekannten dann auf den 26-Jährigen eingeschlagen haben. Nach seinen Angaben hätten die Täter dazu auch Gegenstände verwendet. Hinterher verließen die Täter den Parkplatz in unbekannte Richtung. Der 26-Jährige musste nach der Tat in ein Krankenhaus gebracht werden. Bislang liegen keine Hinweise zu den Männern vor.

Die Kriminalpolizei in Bad Homburg bittet mögliche Zeugen, sich unter 06172 120-0 zu melden.

3. Auf Schulweg abgepasst und geschlagen, Oberursel, Feldbergstraße, Montag, 14.12.2020, 12:45 Uhr

(pu)In Oberursel ereignete sich am Montagmittag ein Angriff auf zwei auf dem Heimweg befindliche Schüler. Die beiden 17 und 19 Jahre alten Geschädigten wurden im Bereich der Kreuzung Feldbergstraße / Liebfrauenstraße durch die sieben Täter abgepasst und in einem Hinterhof geschlagen. Hierbei soll auch ein Reizstoffsprühgerät zum Einsatz gekommen sein. Danach flüchtete die Tätergruppe in Richtung Adenauerallee. Die beiden Opfer blieben leicht verletzt zurück. Sie mussten anschließend medizinisch behandelt werden. Beschrieben wurden die Täter als männlich im Alter zwischen 14 und 20 Jahren. Sie hätten alle Schulranzen getragen und einen dunkleren Teint sowie dunkle Haare gehabt. Fünf von ihnen seien dunkel gekleidet gewesen, einer habe ein helles Oberteil getragen.

Die Kriminalpolizei in Bad Homburg bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter 06172 120-0 zu melden.

4. Busfahrer nach Hinweis auf Mund-Nasen-Bedeckung geschlagen, Kronberg, Am Opel-Zoo, Montag, 14.12.2020, 20:45 Uhr

(pu)Ein 53 Jahre alter Busfahrer wurde am Montagabend in Kronberg Opfer eines mutmaßlich jugendlichen Schlägers. An der Bushaltestelle des Opel-Zoo kam es gegen 20:45 Uhr zunächst zu einer Diskussion zwischen dem Jugendlichen und dem Busfahrer bezüglich des Tragens einer Mund-Nasen-Bedeckung. In diesem Zusammenhang soll der Jugendliche den Busfahrer dann durch Schläge und Tritte angegriffen haben. Danach flüchtete er in ein nahegelegenes Waldstück. Der Busfahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Der jugendliche Täter wurde als 16 bis 18 Jahre alt beschrieben. Er habe lockige Haare mit rasierten Seiten. Bekleidet war er mit einer grauen Jacke mit Pelzkragen, einer schwarzen Hose und schwarzen Schuhen. In seiner Begleitung soll sich ein weiterer Jugendlicher befunden haben, welcher nach der Tat ebenfalls geflüchtet sei.

Die Kriminalpolizei in Bad Homburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die noch keinen Kontakt mit der Polizei hatten, sich unter 06172 120-0 zu melden.

5. Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, Friedrichsdorf, Wilhelmstraße, Montag, 14.12.2020, 17:20 Uhr

(pu)Im Bereich der Kreuzung Bahnstraße / Wilhelmstraße in Friedrichsdorf kam es am frühen Montagabend zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Die beiden 27 und 40 Jahre alten Streitenden schlugen sich zunächst gegenseitig auf die Wangen, woraufhin der 40-Jährige den 27-Jährigen zu Boden gerissen haben soll. Die auf dem Gehsteig weiter ausgetragene Auseinandersetzung wurde durch Zeugen bemerkt. Diese wirkten verbal auf den 40-Jährigen ein, so dass er flüchtete. Sein Kontrahent ist dem 27-Jährigen, der den Vorfall später zur Anzeige brachte, jedoch persönlich bekannt. Die Polizeistation Bad Homburg ermittelt nun wegen Körperverletzung.

6. Handtasche von Beifahrersitz gestohlen, Oberursel, Fischbachstraße, Montag, 14.12.2020, 12:00 Uhr

(pu)Ein besonders gemeiner Dieb hatte es am Montagmittag auf die Handtasche einer 61-jährigen Autofahrerin in Oberursel abgesehen. Die Geschädigte hatte ihren schwarzen Chevrolet Kalos am rechten Fahrbahnrand der Fischbachstraße in Höhe eines Stichweges geparkt. Der Dieb öffnete die Beifahrertür des Chevrolet und lenkte die 61-Jährige zunächst ab, indem er ihr erzählte, dass etwas mit ihrem Licht am Fahrzeug nicht stimmen würde. Hierauf griff der Dieb nach der auf dem Beifahrersitz liegenden Handtasche der Geschädigten und flüchtete zu Fuß. Möglicherweise hatte der Täter die Geschädigte bereits bei einem vorher getätigten Bankbesuch beobachtet. Der unbekannte Täter wurde als 35 bis 45 Jahre alter Mann mit sportlicher Figur beschrieben. Er sei etwa 1,80m groß und habe akzentfrei Deutsch gesprochen. Bekleidet war er mit einer dunklen Jacke und einer Jeans sowie einer grauen Strickmütze und einer Mund-Nasen-Bedeckung.

Wenn Sie Hinweise zu dem Diebstahl geben können, wenden Sie sich bitte unter 06171 6240-0 an die Polizeistation in Oberursel.

7. Dreister Dieb stiehlt Portemonnaie aus Wohnung, Schmitten, Dorfweiler Straße, Montag, 14.12.2020, 13:40 Uhr

(pu)Ein 50 Jahre alter Hausbewohner wurde am Montagmittag in Schmitten Opfer eines dreisten Diebes. Durch einen mutmaßlich an der Außenseite der Haustür vergessenen Schlüssel gelangte der unbekannte Täter in das Haus, wo er das Portemonnaie des Geschädigten entnahm. Anschließend lief der Dieb weiter durch das Haus bis er auf den 50-jährigen Bewohner stieß. Diesem erzählte der Unbekannte zunächst eine fadenscheinige Geschichte, die seinen Aufenthalt im Haus erklären sollte. Der Geschädigte glaubte ihm jedoch nicht und verfolgte den dann flüchtenden Täter bis vor das Gebäude. Erst kurz darauf fiel dem 50-Jährigen auf, dass sein Portemonnaie fehlte. Der Dieb wurde als 40 bis 50 Jahre alt und von kräftiger Statur beschrieben. Er sei ca. 1,80m bis 1,90m groß und habe mit vermutlich jugoslawischem Akzent gesprochen. Bekleidet war er mit einer dunkelblauen Jacke und einer dunklen Jeans sowie einer blaugrauen Mütze und einer blauweißen medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung.

Wenn Sie Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Diebstahl in Zusammenhang stehen könnten, wenden Sie sich bitte an die Polizeistation in Usingen unter 06081 9208-0.

8. Fahrrad und Fahrradhelm aus Garage gestohlen, Königstein, Hohemarkstraße, Sonntag, 13.12.2020, 17:00 Uhr, bis Montag, 14.12.2020, 08:00 Uhr

(pu)Ein Einbrecher erbeutete zwischen Sonntagabend und Montagmorgen in Königstein ein Fahrrad inclusive Fahrradhelm. Der unbekannte Täter verschaffte sich auf bislang ungeklärte Weise Zugang zu einer Garage. Dort entnahm er ein Damenfahrrad sowie einen Fahrradhelm und flüchtete in unbekannte Richtung. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein blaues Damen-Mountainbike der Marke "Bergamont", Typ Revox_3 FMN, im Wert von mehreren Hundert Euro.

Zeugen werden gebeten, sich unter 06174 9266-0 bei der Polizeistation in Königstein zu melden.

9. Beide Kennzeichen entwendet, Oberursel, Am Gaßgang, Samstag, 12.12.2020, 14:00 Uhr, bis 14.12.2020, 08:30 Uhr

(pu)Auf Autokennzeichen hatte es ein Dieb am Wochenende in Oberursel abgesehen. Zwischen Samstagmittag und Montagmorgen montierte er gleich beide amtlichen Kennzeichen eines in der Straße "Am Gaßgang" geparkten schwarzen Nissan Juke ab und nahm diese mit. Die Kennzeichen lauten: HG-HK 5553.

Mögliche Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 06081 9208-0 bei der Polizeistation Oberursel zu melden.

10. Betrugsmasche "Gewinnversprechen" zweimal gescheitert, Usingen, bis Montag, 14.12.2020, 14:00 Uhr, Königstein, Montag, 14.12.2020, 14:20 Uhr

(pu)Betrüger versuchten sowohl in Usingen als auch in Königstein, ältere Herrschaften um ihr Geld zu bringen. Die unbekannten Täter gaukelten den Geschädigten am Montag am Telefon einen hohen Gewinn vor. Dessen Auszahlung könne jedoch erst nach dem Erwerb von Gutscheinen und der Weitergabe der Gutscheincodes an die anrufenden Betrüger stattfinden. Beide auserkorenen Opfer durchschauten die Masche und gaben keine Gutscheincodes weiter.

Nicht nur ältere Mitbürger werden bei dieser Masche als potenzielle Opfer ausgesucht. Es kann jeden erwischen; leider ist die Versuchung auf einen hohen Gewinn sehr groß. Schnell hat man sich auf die Spielchen der gewissenlosen Abzocker eingelassen. Bearbeitungsgebühr überweisen, Bargeld an der Haustür übergeben, Gutscheincodes telefonisch übermitteln; alles Maschen, um Sie um Ihr Erspartes zu bringen. Lassen Sie sich darauf niemals ein. Für einen Gewinn muss man nichts bezahlen! Weitere Tipps zur Kriminalprävention finden Sie unter www.polizei-beratung.de. Die Beratungsstelle der Polizei im Hochtaunuskreis ist unter 06172 120-250 zu erreichen.

11. Kreuzungsunfall - eine leichtverletzte Autofahrerin, Friedrichsdorf, Hardtwaldallee, Montag, 14.12.2020, 11:40 Uhr

(pu)Am Montagmittag kam es in Friedrichsdorf zu einem Unfall bei dem eine Autofahrerin leicht verletzt wurde. Die 29-jährige Fahrerin eines Renault Clio war auf der Hardtwaldallee aus Richtung Berliner Straße in Richtung Brendelstraße unterwegs. An der Kreuzung Hardtwaldallee /Brendelstraße kollidierte sie mit dem von rechts aus der Brendelstraße kommenden VW Passat einer 48-jährigen Autofahrerin. Die 29-Jährige wurde dabei leicht verletzt und wurde anschließend in eine Klinik gebracht. An den beiden beteiligten Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von knapp 10.000 Euro.

12. 16-jähriger Fahrradfahrer bei Unfall mit Pkw leicht verletzt, Königstein, Vorderstraße, Montag, 14.12.2020, 19:00 Uhr

(pu)Ein jugendlicher Fahrradfahrer wurde am Montag in Königstein beim Zusammenstoß mit einem Pkw leicht verletzt. Der 16-Jährige fuhr mit seinem Fahrrad auf der Vorderstraße aus Richtung Schulstraße in Richtung Borngasse. Kurz hinter einem Seitenarm der Vorderstraße kam es zum Zusammenstoß mit dem Seat Leon einer 35-jährigen Autofahrerin. Dabei wurde der Fahrradfahrer leicht verletzt und musste anschließend in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro.

