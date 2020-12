POL-HG: Pressemeldung der Polizeidirektion Hochtaunus vom 14.12.2020

PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. Altpapiertonne in Brand gesteckt, Oberursel, Landwehr, Sonntag, 13.12.2020, 20:10 Uhr

(pu)Im Bereich eines "Bolzplatzes" in Oberursel setzten unbekannte Täter am Sonntagabend eine blaue Altpapiertonne in Brand. Die erste Meldung bezüglich des Brandes ging gegen 20:10 Uhr ein. Trotz der zeitnah hinzugeeilten Feuerwehr, die den Brand schnell löschte, wurde die Altpapiertonne nahezu komplett zerstört. Unbekannte Feuerleger hatten die blaue Mülltonne im Vorfeld zu dem Bolzplatz mitgebracht, möglicherweise sogar über eine längere Strecke innerhalb von Oberursel, und erst auf dem Bolzplatz im Bereich der Straße "Landwehr" entzündet. Durch den Brand entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Die Kriminalpolizei in Bad Homburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen der Tat oder Hinweisgeber zum Transport der Altpapiertonne, sich unter 06172 120-0 zu melden.

2. Unerwünschter Besuch von Einbrechern, Bad Homburg, Schellingstraße, Freitag, 11.12.2020, 18:30 Uhr

(pu)Am Freitagabend erhielt ein Haus in Bad Homburg unerwünschten Besuch von Einbrechern. Die unbekannten Täter überkletterten ein Tor, um auf das Grundstück in der Schellingstraße zu gelangen. Über eine durch sie zerstörte Terrassentür auf der Rückseite des Gebäudes verschafften sich die Einbrecher Zugang ins Innere des Hauses. Hier durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten und entwendeten Gegenstände im Wert von mehreren Hundert Euro. Anschließend verließen die Unbekannten das Haus wieder durch die Terrassentür und flüchteten.

Wenn Sie Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Einbruch in Zusammenhang stehen könnten, wenden Sie sich bitte unter 06172 120-0 an die Kriminalpolizei in Bad Homburg.

3. Zug durch großes Graffiti beschädigt, Königstein, Bahnstraße, Freitag, 11.12.2020, 14:30 Uhr, bis Montag, 14.12.2020, 06:00 Uhr

(pu)Unbekannte Sprayer verursachten am vergangenen Wochenende in Königstein einen Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro, indem sie einen Zug großflächig mit Farbe besprühten. Die Zugmaschine der Regionalbahn war zwischen Freitag gegen 14:30 Uhr und Montag gegen 06:00 Uhr auf einem Abstellgleis im Bereich des Bahnhofes Königstein abgestellt gewesen. Bislang liegen keine Hinweise zu den Tätern vor.

Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Königstein unter 06174 9266-0 in Verbindung zu setzen.

4. Abbiegeunfall verursacht hohen Sachschaden, Schmitten, Landesstraße 3004, Samstag, 12.12.2020, 12:49 Uhr

(pu)Bei einem Unfall auf der Landesstraße 3004 im Bereich Schmitten entstand am Samstagmittag ein Sachschaden in Höhe von 17.500 Euro. Ein 39 Jahre alter Autofahrer hatte die Landesstraße 3004 von Oberursel kommend in Richtung Schmitten befahren. Er wollte dann in Höhe des Parkplatzes "Sandplacken" nach links in Richtung Feldberg abbiegen. Dabei kollidierte er mit dem Pkw eines aus Richtung Schmitten kommenden 59-Jährigen. Alle Beteiligten blieben unverletzt. Das Fahrzeug des 39-Jährigen musste abgeschleppt werden.

5. Audi bei Unfallflucht beschädigt, Friedrichsdorf, Wilhelmstraße, Samstag, 12.12.2020, 12:50 Uhr bis 13:00 Uhr

(pu)Ein blauer Audi A4 wurde am Samstagmittag in Friedrichsdorf bei einer Unfallflucht beschädigt. Die blaue Limousine wurde um 12:50 Uhr auf dem "Parkplatz am Houiller Platz", seitlich der Wilhelmstraße, geparkt. Gegen 13:00 stellte der Geschädigte eine frische Beschädigung im Bereich der Beifahrertür fest. Diese war, aus der Spurenlage vor Ort ersichtlich, durch ein anderes, möglicherweise ein- oder ausparkendes, Fahrzeug hervorgerufen worden.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Homburg unter 06172 120-0 in Verbindung zu setzen.

