POL-RZ: Polizei sucht Geschädigten nach versuchten Geldbörsendiebstahl

16. Dezember 2020 | Kreis Stormarn - 08.12.2020 - Bad Oldesloe

Bereits am 08.12.2020, gegen 09.20 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Discounters in der Lily-Braun-Straße in Bad Oldesloe zu einem versuchten Portmoneediebstahl.

Eine Zeugin beobachtete vor der dortigen Aldi-Filiale zwei unbekannte Täter, die sich im Bereich der Einkaufswagen einem älteren Herrn von hinten unbemerkt näherten. Dabei versuchte sie die Jacke des Mannes hochzuschieben, um an dessen Gesäßtasche zu gelangen. Zu einer Ausführung der Diebstahlshandlung sei es nicht gekommen.

Noch bevor Kontakt zu dem Geschädigten aufgenommen werden konnte, hatte er sich entfernt.

Die Polizei in Bad Oldesloe hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet den Herrn sich telefonisch unter 04531/501-0 zu melden. Auch weitere Zeugen, die Angaben zum geschilderten Sachverhalt geben oder Hinweise auf die gesuchte Person machen können, mögen sich bitte melden.

