Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck-Moisling

Polizei sucht nach Eigentümern von möglichem Stehlgut

LübeckLübeck (ots)

Im Rahmen von Ermittlungen wurden Anfang der Woche durch die Polizei ein goldfarbenes Besteckset von WMF und zwei E-Bike-Akkus der Marke LG und Bosch sichergestellt. Es wird vermutet, dass diese Gegenstände bei Diebstählen entwendet wurden. Mögliche EigentümerInnen werden gebeten, sich mit einem Nachweis über die Herkunft bei der Polizeistation in Lübeck-Moisling unter der Telefonnummer 0451-131-0 oder per E-Mail an die Adresse Moisling.PSt@polizei.landsh.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell