Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Oberbeuern - Gebäudebrand

Baden-Baden, OberbeuernBaden-Baden, Oberbeuern (ots)

Ein Anrufer meldete am Montagmorgen kurz vor 11 Uhr einen Gebäudebrand einer Unterkunft in der Straße "Am Sauerbosch". Nach ersten Erkenntnissen ist das Feuer im Keller eines dortigen Reihenhauses ausgebrochen und hat dann eine angrenzende Wohneinheit leicht in Mitleidenschaft gezogen. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben die Ermittlungen bezüglich der Brandursache aufgenommen. Derzeit geht man von einem technischen Defekt aus. Aufgrund der frühzeitigen Evakuierung der Bewohner wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden und ist derzeit noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. /jt

