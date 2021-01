Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Mehrere Verstöße

Baden-BadenBaden-Baden (ots)

Ein Zeugenhinweis führte die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden in der Nacht am Sonntag zu gleich mehreren Anzeigen. Der Bewohner eines Anwesens in der großen Dollenstraße alarmierte die Ordnungshüter gegen 23 Uhr aufgrund lauter Musik in der Nachbarschaft. Beim Eintreffen der Beamten konnte Cannabisgeruch aus der Wohnung wahrgenommen werden. Die Beamten konnten bei einer Nachschau in den Räumlichkeiten Betäubungsmittel und ein Butterfly-Messer auffinden. Die Gegenstände wurden beschlagnahmt. Nachdem die Musik abgestellt wurde erwarten den Mann nun Anzeigen wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz und das Betäubungsmittelgesetz. /jt

