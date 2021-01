Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Betäubungsmittel sichergestellt

KehlKehl (ots)

Eine Personenkontrolle am Samstagabend endete für einen 36-Jährigen mit unangenehmen Konsequenzen. Im Rahmen eines Einsatzes konnte der junge Mann mit einer weiteren, bislang unbekannten Person kurz vor 20 Uhr in der Mozartstraße angetroffen werden. Beim Eintreffen der Ordnungshüter ließ der 36-Jährige eine Feinwaage fallen und machte den Anschein, sich der Kontrolle entziehen zu wollen. Während es seinem Begleiter gelang, sich aus dem Staub zu machen, wurde der Mittdreißiger etwas genauer unter die Lupe genommen. Die Beamten konnten bei einer Durchsuchung Betäubungsmittel und ein Taschenmesser in seiner Jackentasche auffinden. Die Gegenstände wurden beschlagnahmt. Ihn erwartet nun unerfreuliche Post der Staatsanwaltschaft. /jt

