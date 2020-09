Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar für die Zeit von Freitag, 25.09.2020, 12:00 Uhr, bis Samstag, 26.09.2020, 12:00 Uhr

Goslar (ots)

Stadtgebiet Langelsheim, Unfall zwischen PKW und Roller

Am Samstag, gegen 09:35 Uhr, kommt es in der Innenstadt zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 39-jährigen PKW Fahrer aus Langelsheim und einer 72-jährigen Rollerfahrerin. Der PKW Fahrer hat beim Einfahren in den fließenden Verkehr die Rollerfahrerin aus Langelsheim übersehen, wodurch es zum Zusammenstoß zwischen dem PKW und dem Roller gekommen ist. Bei dem Unfall wird die Rollerfahrerin leicht verletzt. Es entsteht ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Einsatz- und Streifendienst



Telefon: 05321-339-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell