Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Zeugen nach Körperverletzung am Rathausplatz gesucht

Ludwigsburg (ots)

Noch unklar sind die Umstände eines körperlichen Angriffs, der sich am Donnerstag gegen 10:20 Uhr am Rathausplatz in Gerlingen zugetragen hat. Nach bisherigen Erkenntnissen haben mehrere Zeugen eine Streitigkeit auf dem Rathausplatz wahrgenommen und umgehend die Polizei alarmiert. Im Zuge der Auseinandersetzung soll eine fünfköpfige Personengruppe auf einen 16-Jährigen eingewirkt haben. Zudem soll einer von ihnen, der Haupttäter, mit seinem Schuh gegen den Kopf des Jugendlichen getreten haben, woraufhin dieser zu Boden fiel. Nachdem es im Anschluss noch zu einer hitzigen Diskussion gekommen sein soll, machten sich die Angreifer aus dem Staub. Diverse Streifenwagenbesatzungen führten daraufhin Fahndungsmaßnahmen durch. Hierbei konnten sie einen noch unbekannten Täter sowie einen 18-Jährigen, bei dem es sich um den Haupttäter handeln könnte, in der Tiefgarage des Rathauses feststellen. Dort haben sie mit der Flamme eines Feuerzeugs eine Wand angerußt. Nach kurzer Flucht der beiden Tatverdächtigen, konnte einer von ihnen, der 18-Jährige, der ein Fahrrad mitgeführt hatte, gestellt und vorläufig festgenommen werden. Er wurde anschließend auf das Polizeirevier Ditzingen gebracht und dort nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Der 18-Jährige, der während der Tatzeit vermutlich alkoholisiert war, muss nun mit einer Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung rechnen. Der 16-jährige Jugendliche wurde unterdessen durch einen hinzugerufenen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gefahren. Möglicherweise erlitt er durch den Angriff leichte Verletzungen. Die Fahndung nach den übrigen vier Tätern verlief ohne Erfolg. Bei ihnen soll es sich um männliche Personen im Alter zwischen 16 und 20 Jahren handeln, die alle etwa gleich groß (180 cm) sind. Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156 4352-0, in Verbindung zu setzen.

