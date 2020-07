Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Verkehrsunfall auf der L 1125 - Gemarkung Vaihingen an der Enz; Unfallzeugen nach Unfall auf der Autobahn 81 - Gemarkung Möglingen - gesucht

Ludwigsburg (ots)

Vaihingen an der Enz: Vorfahrt missachtet

Drei Leichtverletzte und ein Sachschaden von etwa 12.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch gegen 18:55 Uhr auf der Landesstraße 1125 ereignete. Von Horrheim kommend befuhr ein 51 Jahre alter Mann mit einem Mercedes die Kreisstraße 1682, wo er im weiteren Verlauf auf die L 1125 einbiegen wollte. Beim anschließenden Abbiegemanöver übersah er vermutlich aus Unachtsamkeit einen vorfahrtsberechtigten 23-Jährigen, der mit einem Chevrolet auf der Landesstraße von Sersheim kommend in Richtung Kleinglattbach unterwegs war. Im Kreuzungsbereich kam es schließlich zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer. Beide Fahrer sowie der 19-jährige Beifahrer im Chevrolet erlitten hierdurch leichte Verletzungen. Ein Rettungsdienst brachte sie anschließend in ein Krankenhaus. In der Folge waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten wurde der Verkehr an der Unfallörtlichkeit durch Polizeibeamte bis etwa 20:10 Uhr geregelt.

BAB 81 / Möglingen: Unfallzeugen gesucht

Aus noch ungeklärten Gründen sind am Mittwoch gegen 15:20 Uhr auf der BAB 81 in Fahrtrichtung Stuttgart, im Bereich der Anschlussstelle Ludwigsburg-Süd ein 32-jähriger BMW-Fahrer und ein 50-jähriger Sattelzuglenker zusammengestoßen. Bei der anschließenden Unfallaufnahme machten die Beteiligten gegenüber der Polizei widersprüchliche Angaben zum Unfallhergang. Diesbezüglich sucht die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, Tel. 0711 6869-0, Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben. Der Gesamtschaden wurde auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Die Fahrzeuge blieben trotz Schäden noch fahrbereit.

