Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: L1138

Freiberg am Neckar: Unfallflucht im Kreisverkehr

Ludwigsburg (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 8:20 Uhr in einem Kreisverkehr auf der Landesstraße 1138 (L1138) zwischen Freiberg am Neckar und Ludwigsburg ermittelt die Polizei wegen Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer war mit seinem Fahrzeug auf der L1138 von Freiberg am Neckar kommend in Richtung des Kreisverkehrs unterwegs. Eine 55-Jährige kam mit ihrem VW aus Richtung Ludwigsburg und fuhr in den Kreisverkehr ein. Als sich der VW im Kreisverkehr auf der Höhe der Einfahrt des Tatverdächtigen befand, fuhr dieser mit seinem Wagen in den Kreisverkehr ein und es kam in der Folge zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Die 55-Jährige verließ daraufhin den Kreisverkehr über die nächste Ausfahrt und hielt an. Der Unbekannte fuhr aber weiter, nachdem er zunächst kurz an der Ausfahrt Richtung Ludwigsburg angehalten hatte. Bei dem Fahrzeug soll es sich vermutlich um einen silbernen Mercedes gehandelt haben, der durch den Unfall im Bereich der vorderen Stoßstange beschädigt sein müsste. Die Sachschäden am VW wurden auf etwa 700 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Marbach am Neckar nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 07144 900 0 entgegen. (sh)

