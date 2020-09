Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizei Langelsheim. Pressebericht v. 25.09.2020

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Goslar (ots)

Unfall auf der B 82 mit verletzter Person

Am Fr., 25.09.2020, 07.40 Uhr, befuhr eine 23-jährige Frau aus Lutter mit ihrem Pkw VW Polo die B 82, Rhüden i. R. Goslar. In Höhe der Abfahrt Wolfshagen stockte der Verkehr und sie fuhr infolge Unachtsamkeit auf den vor ihr abbremsenden Pkw Renault einer 36-jährigen Fahrerin aus Badenhausen auf. Der 23-jährige Beifahrer der Lutteranerin wurde dabei leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von ca 8 000 Euro, sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Straßenmeisterei und eine Spezialfirma waren ebenfalls am Einsatzort, um auslaufende Betriebsstoffe aufzunehmen. Während der Bergungsarbeiten kam es zu kurzfristigen Behinderungen für den fließenden Verkehr.

Otto Brodthage, Polizeihauptkommissaar

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Polizeistation Langelsheim

Telefon: 05326-9787-80

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell