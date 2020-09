Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeistation Vienenburg:

Goslar (ots)

Anzeige wegen Körperverletzung in Vienenburg:

Ein 15jähriges Mädchen befand sich am 21.09.2020, 18.30 Uhr, auf dem Feldweg hinter den Schrebergärten der sich an die Teichstraße anschließt und in die Feldmark führt. Sie war gerade dabei sich ihre Schuhe zuzubinden, als sich zwei Radfahrer näherten. Im Vorbeifahren wurde dann eine Glasflasche in Richtung der jungen Frau geworfen. Die Glasflasche traf sie am Knöchel ihres Fußes und zersplitterte anschließend beim Auftreffen auf den Boden. Durch die aufspringenden Glassplitter zog sie sich Schnittverletzungen zu. Die Radfahrer fuhren ohne anzuhalten weiter. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben könnten, werden gebeten sich bei der Polizei in Vienenburg unter Rufnummer 05324/787490 zu melden.

