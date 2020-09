POL-GS: Pressemitteilung Polizeikommissariat Seesen vom 25.09.20

Polizeiinspektion Goslar

Pressemitteilung Polizeikommissariat Seesen vom 25.09.20

Goslar (ots)

Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, zwischen 16.00 Uhr und 18.20 Uhr, kam es in Münchehof zu einem Verkehrsunfall in der Straße "Am Kohlhof". Vermutlich beim Vorbeifahren des am Fahrbahnrand geparkten Pkw eines 46-jährigen Münchehöfer, wurde dieser beschädigt. Der Verursacher entfernte sich jedoch anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der entstandene Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt.

Sachbeschädigung und Beleidigung

Zwischen zwei Bewohnern eines Hauses in der Braunschweiger Str. kam es am Mittwoch, in den frühen Abendstunden, zu wechselseitigen Beleidigungen. Hintergrund war, dass ein 34-jähriger zuvor mit einer Holzlatte gegen den Pkw des 30-jährigen Nachbarn geschlagen hatte. Gegen beide Kontrahenten wurden entsprechende Strafanzeigen gefertigt.

Verkehrsunfall

Am Donnerstag, gegen 16.00 Uhr, befuhren zwei Seesener, 23 und 20 Jahre alt, hintereinander mit ihren Pkw die B 248 aus Richtung Seesen kommend in Richtung Neuekrug. An der zur Zeit baustellenbedingten Sperrung wollten sie in Neuekrug nach links auf die K 69 abbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, bei welchem lediglich geringer Sachschaden entstand. Beide Beteiligte machten im Anschluß unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang.

Versuchter Einbruchsdiebstahl

Im Zeitraum von Dienstag, 11.00 Uhr, bis zum Donnerstag, 15.00 Uhr, wurde die Tür des ehemaligen Parkwärterhäuschen im Steinway-Park von einem bislang unbekannten Täter aufgebrochen. Das Häuschen wird als Lagerschuppen vom Steinway-Park-Seesen e.V. genutzt. Nach bisherigen Ermittlungen wurde nichts entwendet.

i.a. Behnke, POK'in

