Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall zwischen Auto und Radfahrer

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Radfahrer kam es am Dienstagnachmittag im Ortsteil Neuhof. Eine 77-jährige Frau war gegen 16 Uhr mit ihrem Mercedes in der Neckargemünder Straße von Rainbach kommend unterwegs. Beim Linksabbiegen in die Neuhofer Straße übersah sie einen entgegenkommenden 53-jährigen Fahrradfahrer und stieß mit ihm zusammen. Dieser überschlug sich und stürzte auf die Fahrbahn. Dabei zerbrach dessen Fahrradhelm. Nach Untersuchung durch Rettungskräfte vor Ort konnten keine Verletzungen diagnostiziert werden. Es war Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro entstanden.

Gegen die 77-jährige wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell