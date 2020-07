Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Ausbeulungen an Hosenbeinen entlarven Drogenschmuggler

BAB 30 / Bad Bentheim (ots)

Bei der Überprüfung eines über die Autobahn 30 aus den Niederlanden eingereisten PKW, haben Bundespolizisten am Samstagabend rund 100 Gramm Marihuana beschlagnahmt.

Bei der Kontrolle gegen 21.30 Uhr auf dem Parkplatz Waldseite Süd, fielen den Beamten auffällige Ausbeulungen an beiden Hosenbeinen des 29-jährigen Beifahrers auf. Bei der Durchsuchung entdeckten sie zwei verschweißte Plastikbeutel mit jeweils rund 50 Gramm Marihuana.

Die Drogen mit einem Straßenverkaufswert von rund 1000,- Euro wurden beschlagnahmt und ein entsprechendes Strafverfahren gegen den 29-jährigen Polen eingeleitet.

Die abschließenden Ermittlungen in dem Fall werden vom Zollfahndungsamt Essen, am Dienstsitz in Nordhorn geführt.

