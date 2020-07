Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Keinen Führerschein, nicht zugelassenes Auto und gestohlene Kennzeichen

Emden (ots)

Eine Streife der Bundespolizei in Emden bekam gestern Nachmittag den Hinweis, das bei einem an der Straße "Am Neuen Seedeich" stehenden Fahrzeug die Kennzeichen gewechselt werden.

Als die Beamten das Auto überprüfen wollten, mochte der 63-jährige Fahrer aber so gar nicht kooperieren. Statt den Beamten seine Ausweispapiere zu geben, versuchte er loszufahren. Das konnten die Beamten verhindern, indem sie die Autotür aufrissen und den Mann aus dem Auto zogen.

Bei der genaueren Überprüfung stellten die Bundespolizisten fest, dass der 63-jährige deutsche Staatsangehörige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Außerdem waren die am Fahrzeug angebrachten polnischen Kennzeichen als gestohlen gemeldet und das Auto war seit über drei Jahren abgemeldet.

Der 63-Jährige fühlt sich offenbar der Reichsbürger-und Selbstverwaltergruppierung verbunden. Der Vorgang wurde zuständigkeitshalber zur abschließenden Bearbeitung an das Polizeikommissariat Emden übergeben.

