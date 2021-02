Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Rheinau: 50-jähriger Mann randaliert im Supermarkt und verletzt Mitarbeiterin

Mannheim-Rheinau (ots)

Bereits am Montagnachmittag randalierte ein 50-jähriger Mann in einem Lebensmittelmarkt im Stadtteil Rheinau und verletzte dabei eine Marktmitarbeiterin. Der Mann pöbelte kurz vor 18 Uhr in dem Geschäft in der Relaisstraße Kunden und Mitarbeiter an. In dem Moment, in dem der Marktleiter hinzukam, warf der Randalierer eine volle Bierdose in Richtung einer 59-jährigen Mitarbeiterin des Supermarkts und traf diese am Kopf. Der Marktleiter überwältigte daraufhin den alkoholisierten Mann, verwies ihn der Geschäftsräume. Die 59-jährige Geschädigte erlitt eine Kopfplatzwunde und wurde zur Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Bei deren Eintreffen konnten die Polizeibeamten den renitenten Mann vor dem Markt antreffen. Er war deutlich alkoholisiert. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er in die Obhut seiner Ehefrau gegeben. Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell