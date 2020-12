Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diverse Einbrüche oder Einbruchversuche

IserlohnIserlohn (ots)

Am Montag um 18.19 Uhr versuchten eine oder mehrere Täter, die Terrassentür eines Einfamilienhauses Im Scherling aufzubrechen. Als die Alarmanlage ansprang, flüchteten die Täter. Nur wenige Minuten später traf der Bewohner ein. Zu diesem Zeitpunkt waren die verhinderten Einbrecher jedoch bereits verschwunden. Es entstand Sachschaden.

In den vergangenen Tagen wurde versucht, in ein Mehrfamilienhaus in der Straße Zum Tannenhof einzubrechen. Das misslang offenbar. In der Nacht zum Dienstag scheiterten Einbrecher ebenfalls an den Türen eines Wohn- und Geschäftshauses und der SB-Filiale einer Bank an der Hagener Straße.

Am Dienstagnachmittag stellte der Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Bremsheide fest, dass diverse Gegenstände aus seinem Kellerabteil gestohlen wurden, darunter acht Autoreifen auf Stahlfehlgen, ein Akkuschrauber und zwei Werkzeugkästen. Am Nachmittag zuvor sei noch alles da gewesen.

Am Insterburger Weg haben Unbekannte in der Nacht zum Montag ein Garagentor aufgebrochen und ein E-Bike gestohlen. Es handelt sich um ein Bulls Sonic EVO AM 3 Carbon Mountainbike.

