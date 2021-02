Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher und Taschendiebe im Discounter

Halver (ots)

Unbekannte haben die Ladentür eines Discounters an der Hagener Straße aufgehebelt. Am Mittwoch kurz nach 1.30 Uhr reagierte die Einbruch-Alarmanlage. Als die Polizei eintraf, stand die Tür zum Vorraum auf. An der Tür gab es deutliche Hebelmarken. In den Laden konnten die Täter nicht vordringen.

In demselben Discounter waren am Mittwoch Taschendiebe unterwegs. Ihr Opfer: Eine 46-jährige Schalksmühlerin. Während des Einkaufs nahm sie ihre Bankkarte aus dem Portemonnaie und steckte die Börse zurück in ihren Beutel, der im Einkaufswagen lag. Im weiteren Verlauf muss sie den Wagen kurz aus den Augen gelassen haben. An der Kasse bezahlte sie mit der Bankkarte. Erst zu Hause, als sie die Karte wieder an ihren Platz stecken wollte, bemerkte sie das Fehlen des Portemonnaies und erstattete Anzeige. Ihr war niemand Verdächtiges aufgefallen.

Die Polizei rät dringend, Wertsachen dicht am Körper zu tragen - am besten in Innentaschen von Jacken oder Mänteln. Täter wissen genau, dass vor allem Frauen ihre Geldbörsen beim Einkaufen in den Einkaufswagen legen - mit oder ohne Korb oder Handtasche. Das Vertrauen im heimischen Discounter "um die Ecke" ist groß. Doch niemand behält seinen Wagen beim Einkaufen immer im Blick und die Diebe gehen äußerst geschickt vor. Die Täter müssen ihre Opfer nur lange genug beobachten, um dann im entscheidenden Augenblick blitzschnell und geübt zuzugreifen.

