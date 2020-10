Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Öffentlichkeitsfahndung: 12-jähriges Kind vermisst - Junge wohlbehalten gefunden

HannoverHannover (ots)

Seit Donnerstagmittag, 29.10.2020, hat die Polizei Hannover nach dem zwölfjährigen Leon G. gesucht. Er war im Bereich einer Schule an der Kirchröder Straße in Hannover-Kleefeld davongelaufen und zunächst spurlos verschwunden. Am späten Nachmittag wurde der Junge wohlbehalten im Bereich Isernhagen gefunden. Ein Anwohner bemerkte das Kind und informierte die Polizei. Die Polizei bedankt sich bei allen, die sich an der Suche nach Leon G. beteiligt haben. /ram

Die ursprüngliche Meldung finden Sie unter folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/4748722

