Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebe demontieren Fahrzeugteile

Iserlohn (ots)

Am letzten Wochenende (13.02. - 15.02.) klauten unbekannte Diebe diverse Teile (Seitenblinker, Tacho, Frontniere sowie eine Dash-Cam) des an der Drüpplingser Straße abgeparkten schwarzen BMW X 70. Hinweise zu den Fahrzeugteildieben nimmt die Polizei in Iserlohn entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell