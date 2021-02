Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher klauen SLK

Schalksmühle (ots)

In der Nacht vom Montag zum Dienstag brachen unbekannte Diebe in ein Haus Im Schlah ein. Der/die Täter entwendeten neben persönlichen Gegenständen die Fahrzeugschlüssel für einen neben dem Haus geparkten Mercedes SLK. Die Einbrecher entfernten sich vom Tatort mit dem 350 SLK mit dem amtlichen Kennzeichen MK-ZR 101 in unbekannte Richtung.

Sachdienliche Hinweise zu den Einbrechern im Bereich Rotthausen (15.02., 23 Uhr-16.02., 05:20 Uhr) und/oder dem Verbleib des SLK nimmt die Polizei in Halver entgegen.

Lassen Sie sich kostenlos von der Polizei zum Thema Einbruchschutz beraten! Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar unter 02372/9099-5510 oder -5511. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf www.polizeiberatung.de.

