Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrsunfallflucht

Zeugen gesucht

Heinsberg-Lieck (ots)

Am 26. Januar (Dienstag), zwischen 8.20 Uhr und 16.55 Uhr, stellte ein 56-jähriger Mann aus Wegberg sein Firmenfahrzeug an der Aphovener Straße auf dem frei zugänglichen Parkplatz einer Firma ab. Am Nachmittag entdeckte er einen erheblichen Schaden an der hinteren linken Fahrzeugtür. Anhand des Schadensbildes sieht es so aus, als ob ein anderes Fahrzeug beim Wenden den Firmen-Pkw des 56-Jährigen beschädigte. Zeugen, die im oben genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Unfall in Verbindung stehen könnten oder auf den Verursacher schließen lassen werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat Heinsberg in Verbindung zu setzen, Telefon 02452 920 0.

