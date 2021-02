Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Versuchter Trickbetrug

Übach-Palenberg (ots)

Am Freitag, 29. Januar, gegen 14.45 Uhr, klopfte eine aufgelöst wirkende Frau an die Scheibe eines Geschäftes an der Aachener Straße. Sie bat den Geschäftsinhaber, der sich zur Warenauslieferung im Ladenlokal aufhielt, darum, sein Handy benutzen zu dürfen. Sie gab an, von ihrem Freund aus dem Auto geworfen worden zu sein und Hilfe rufen zu wollen. Der Mann tippte die Nummer ein, die sie ihm nannte und überreichte ihr das Handy. Nach einem kurzen Gespräch wurde das Handy auf der Theke abgelegt. Die Frau berichtete von ihren Beziehungsproblemen, was dem Ladeninhaber immer seltsamer vorkam. Kurz darauf bat sie um noch ein Gespräch unter derselben Nummer. Auch dieses gestattete er ihr, bat sie danach aber, das Geschäft zu verlassen. Er konnte sehen, dass sie in einen schwarzen Geländewagen mit Aachener Kennzeichen (AC-) stieg. Bei einer anschließenden Überprüfung seines Handys bemerkte er, dass sein Online Banking Account geöffnet war. Sein Geldinstitut bestätigte ihm, dass kurz zuvor mehrfach versucht wurde, Geld von seinem Konto abzubuchen. Dies war jedoch nicht gelungen. Die unbekannte Frau war etwa 22 bis 24 Jahre alt, schlank, 160 bis 165 Zentimeter groß und hatte rotblonde Haare, die sie zum Pferdeschwanz gebunden trug. Sie war mit einer schwarzen Kapuzenjacke, blauen Jeans, schwarzen Turnschuhen sowie hellem Mundschutz bekleidet. Sie wirkte europäisch, sprach akzentfrei Deutsch, am Handy allerdings in einer unbekannten fremden Sprache. Wer hat die Frau oder das Fahrzeug beobachtet oder einen ähnlichen Sachverhalt erlebt? Hinweise zur Tat nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven entgegen, Telefon 02452 920 0.

