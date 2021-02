Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl aus Pkw

Heinsberg-Randerath (ots)

An der Asterstraße drangen Unbekannte in einen Pkw ein, der dort zwischen Mittwoch (27. Januar), 22.30 Uhr und Donnerstag (28. Januar), 5.30 Uhr, abgestellt war. Sie stahlen aus dem Innenraum einen Werkzeugkoffer, Klebeband sowie eine schwarze "Bomberjacke" mit grauem Tarnmuster an den Schultern und einen anthrazitfarbenen Parka.

