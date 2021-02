Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kontrollen am Wochenende

Kreis Heinsberg (ots)

Fahrt unter Alkoholeinfluss: Bei einer Verkehrskontrolle auf der Antwerpener Straße in Erkelenz stellte die Polizei Heinsberg am vergangenen Wochenende fest, dass ein Fahrzeugführer erkennbar unter Alkoholeinfluss stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und eine Anzeige gegen ihn gefertigt. Die Weiterfahrt wurde ebenfalls untersagt. Fahren ohne Fahrerlaubnis: Bei Kontrollen in

- Hückelhoven: Hilfarther Straße - Hückelhoven: Roermonder Straße

stellten die Beamten fest, dass zwei Fahrzeugführer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis waren. Gegen die Fahrer wurden Anzeigen gefertigt und die Weiterfahrt wurde ihnen untersagt.

